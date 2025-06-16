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Эдуард Мор: не вижу смысла в назначении Челестини, ЦСКА потеряет деньги и время

Эдуард Мор: не вижу смысла в назначении Челестини, ЦСКА потеряет деньги и время
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Бывший футболист Эдуард Мор оценил возможное назначение экс-наставника «Базеля» и «Сьона» Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Скептически отношусь к кандидатуре Челестини в ЦСКА. Я вообще этого не понимаю. Мы видим, что сегодня сильные специалисты из западной Европы к нам не едут. Может, из восточной — да, в лице Николича или Станковича. ЦСКА — системный клуб. Я не припомню, чтобы они делали такие назначения. Для меня это что-то неожиданное и новое. Абсолютно нет веры в Челестини. Надо понимать, что это не Николич, который уже работал в РПЛ и говорит на русском. Челестини будет очень долго привыкать к чемпионату, менталитету, будет узнавать футболистов. Это означает, что осенняя часть, в которой играется большинство матчей, пойдёт коту под хвост.

Есть два варианта. Начнём с радужного. Всё у Челестини получается, он в итоге дал результат, во что я не верю. Потом он начинает выкручивать руки и куда-то уезжать, как Николич. Второй вариант более вероятен: у Челестини ничего не получается, ЦСКА платит неустойку. В итоге он уезжает с деньгами, а ЦСКА теряет деньги и время. Я вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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