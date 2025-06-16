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Орлов — о Дзюбе: можно не любить как человека, но нужно уважать как хорошего футболиста

Орлов — о Дзюбе: можно не любить как человека, но нужно уважать как хорошего футболиста
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. Он высоко оценил игровые кондиции форварда в возрасте 36 лет. Эксперт призвал уважать Дзюбу как высококлассного футболиста.

«Дзюба — молодец, он помогает «Акрону». Конечно, он уже не может играть так быстро, как играл в 2018 году на чемпионате мира. Но клуб-то доволен! Криштиану Роналду вообще уже 40 лет, но главный тренер доволен, что у него есть такой игрок, что есть результат. Поэтому возраст ничего не значит, если игрок полезен для клуба.

А для «Акрона» Дзюба оказался полезен, я не представляю, если бы Дзюбы не было, как бы выглядел «Акрон» в чемпионате, надо быть объективным. Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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