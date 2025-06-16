Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский: Тикнизян рассматривает «Црвену Звезду» как трамплин между «Локо» и Европой

Березовский: Тикнизян рассматривает «Црвену Звезду» как трамплин между «Локо» и Европой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился мыслями о вероятном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Ранее агент игрока сообщил, что 20-го числа футболист прибудет в Сербию для подписания контракта.

«Наир — амбициозный человек, он хочет иметь больше игрового времени. В «Локомотиве» этого не хватало. Наверное, он рассматривает «Црвену Звезду» как переходный пункт, трамплин между «Локо» и более серьёзным клубом из Европы. Клуб из Сербии ближе к Европе, играет международные матчи. Всё в руках Тикнизяна», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне Наир принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android