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«Такое может быть только в России». Булыкин — о совмещении Карпиным тренерских постов

«Такое может быть только в России». Булыкин — о совмещении Карпиным тренерских постов
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и московском клубе.

«Совмещение Карпиным постов — уникальный случай. Когда тренер совмещает посты в клубе и сборной, такое может быть только в России. Насколько я понимаю, вся футбольная общественность против, но ничего с этим почему-то не сделать. Продолжаем дальше наслаждаться совмещением и удивляться, как можно совмещать посты в современных реалиях футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года. Перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов».

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