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Стежко прокомментировал своё возвращение в «Краснодар»

Стежко прокомментировал своё возвращение в «Краснодар»
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Центральный защитник «Краснодара» Виталий Стежко, являющийся воспитанником академии «быков», прокомментировал своё возвращения в родной клуб. Ранее футболист выступал за новороссийский «Черноморец».

«Я счастлив вернуться домой, в лучшую команду страны! На поле от меня будет только полная самоотдача и жгучее желание побеждать. Теперь я дома и хочу стать чемпионом вместе с вами!» — приводит слова Стежко пресс-служба «быков» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне 28-летний Стежко принял участие в 30 матчах Мелбет Первой лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

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