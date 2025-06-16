Видео: Бонуччи в жёстком подкате отобрал мяч у футболистки «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи во время благотворительного матча совершил жёсткий отбор, подкатившись под 37-летнюю Стефани Хоутон, выступающую в составе ЖФК «Манчестер Сити».

Хоутон является воспитанницей академии «Сандерленда». Также футболистка выступала за «Лидс» и лондонский «Арсенал». В 2014 году Стефани присоединилась к «горожанам». В составе сборной Англии футболистка провела 121 матч.

Напомним, большую часть карьеры Бонуччи провёл в «Ювентусе», переход в «Милан» в 2017 году вызвал бурю агрессии в его адрес со стороны фанатов. Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Игрок завершил карьеру в конце сезона-2023/2024.