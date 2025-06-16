Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Бонуччи в жёстком подкате отобрал мяч у футболистки «Манчестер Сити»

Видео: Бонуччи в жёстком подкате отобрал мяч у футболистки «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи во время благотворительного матча совершил жёсткий отбор, подкатившись под 37-летнюю Стефани Хоутон, выступающую в составе ЖФК «Манчестер Сити».

Хоутон является воспитанницей академии «Сандерленда». Также футболистка выступала за «Лидс» и лондонский «Арсенал». В 2014 году Стефани присоединилась к «горожанам». В составе сборной Англии футболистка провела 121 матч.

Напомним, большую часть карьеры Бонуччи провёл в «Ювентусе», переход в «Милан» в 2017 году вызвал бурю агрессии в его адрес со стороны фанатов. Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Игрок завершил карьеру в конце сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android