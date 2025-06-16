Агент Батракова назвал провокацией присутствие игрока в базе букмекерской конторы

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на последние новости вокруг своего клиента. Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что во взломанной базе нелегального букмекера числится активный аккаунт Батракова и ряда других российских футболистов.

«Всё дело в том, что подобные провокационные вбросы, тем более предположительного характера, совершенно не хочется комментировать. Данный телеграм-канал частенько публикует сомнительную информацию. Данную ситуацию расцениваю как провокацию», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.