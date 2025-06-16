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Тудор вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

Тудор вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
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Футбольный клуб «Торпедо Москва» на своём официальном сайте объявил о пополнении в тренерском штабе. Так, к клубу присоединился 51-летний румынский специалист Даниэл Тудор. Он занял пост тренера вратарей автозаводцев.

«Даниэл, добро пожаловать в «Торпедо»!» — написала клубная пресс-служба.

Прежний тренер вратарей Игорь Телков будет работать с голкиперами молодёжной команды чёрно-белых.

Даниэл Тудор начал работать тренером вратарей с 2011 года. За это время он входил в штабы таких клубов, как ЧФР (Клуж), «Кубань», «Краснодар», «Ахмат» (Грозный), Арсенал» (Тула), «Спартак» (Москва), «Рига», «Аль-Иттихад», «Университатя» (Крайова). В «Риге» Тудор долгое время работал с Олегом Кононовым.

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