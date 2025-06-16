«Похоже на игру за молодёжку». Полузащитник «Баварии» Павлович — о матче с «Окленд Сити»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

«Мы играли так, как играли бы против любого соперника — просто с мотивацией. Играть в полдень было чем-то новым, это было похоже на игру за молодёжку в прошлом. Но нужно принимать любую ситуацию. Болельщики дали нам хороший толчок. Теперь мы будем продолжать», — приводит слова Павловича Bayern & Germany.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Также в данной группе выступает лиссабонская «Бенфика».