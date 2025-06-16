«Похоже на игру за молодёжку». Полузащитник «Баварии» Павлович — о матче с «Окленд Сити»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6' 2:0 Боэ – 18' 3:0 Олисе – 20' 4:0 Коман – 21' 5:0 Мюллер – 45' 6:0 Олисе – 45+3' 7:0 Мусиала – 67' 8:0 Мусиала – 73' 9:0 Мусиала – 84' 10:0 Мюллер – 89'
«Мы играли так, как играли бы против любого соперника — просто с мотивацией. Играть в полдень было чем-то новым, это было похоже на игру за молодёжку в прошлом. Но нужно принимать любую ситуацию. Болельщики дали нам хороший толчок. Теперь мы будем продолжать», — приводит слова Павловича Bayern & Germany.
В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Также в данной группе выступает лиссабонская «Бенфика».
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