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«Похоже на игру за молодёжку». Полузащитник «Баварии» Павлович — о матче с «Окленд Сити»

«Похоже на игру за молодёжку». Полузащитник «Баварии» Павлович — о матче с «Окленд Сити»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

«Мы играли так, как играли бы против любого соперника — просто с мотивацией. Играть в полдень было чем-то новым, это было похоже на игру за молодёжку в прошлом. Но нужно принимать любую ситуацию. Болельщики дали нам хороший толчок. Теперь мы будем продолжать», — приводит слова Павловича Bayern & Germany.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Также в данной группе выступает лиссабонская «Бенфика».

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