Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате»

«Чемпионат» и Оkkо представили новый проект с первым в России круглосуточным эфирным каналом с сеткой вещания. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий от «Чемпионата» и Okko.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции. Вот расписание прямых эфиров на неделю 16-22 июня:

16 июня, 22:00 – «Челси» – «Лос-Анджелес», клубный чемпионат мира по футболу

17 июня, 22:00 – «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс», клубный чемпионат мира по футболу

18 июня, 21:00 – Сборная Серии – Сборная США, ФИВБ Лига наций (Ж)

19 июня, 19:00 – «Палмейрас» – «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира по футболу

20 июня, 21:00 – Сборная Германии – Сборная Польши, ФИВБ Лига наций (Ж)

21 июня, 21:00 – Сборная Нидерландов – Сборная США, ФИВБ Лига наций (Ж)

22 июня, 19:00 – «Ювентус» – «Видад», клубный чемпионат мира по футболу

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню или по прямой ссылке.