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Бока Хуниорс — Бенфика. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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01:00 Мск
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Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате»

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате»
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«Чемпионат» и Оkkо представили новый проект с первым в России круглосуточным эфирным каналом с сеткой вещания. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий от «Чемпионата» и Okko.

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Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции. Вот расписание прямых эфиров на неделю 16-22 июня:

  • 16 июня, 22:00 – «Челси» – «Лос-Анджелес», клубный чемпионат мира по футболу
  • 17 июня, 22:00 – «Ривер Плейт» – «Урава Ред Даймондс», клубный чемпионат мира по футболу
  • 18 июня, 21:00 – Сборная Серии – Сборная США, ФИВБ Лига наций (Ж)
  • 19 июня, 19:00 – «Палмейрас» – «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира по футболу
  • 20 июня, 21:00 – Сборная Германии – Сборная Польши, ФИВБ Лига наций (Ж)
  • 21 июня, 21:00 – Сборная Нидерландов – Сборная США, ФИВБ Лига наций (Ж)
  • 22 июня, 19:00 – «Ювентус» – «Видад», клубный чемпионат мира по футболу

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню или по прямой ссылке.

Фото: Круглосуточный канал Okko на «Чемпионате»

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