Вингер «Краснодара» Олусегун: пример Матвея Сафонова — мотивация для меня

Футболист сборной Нигерии и «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о голкипере российской национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Напомним, 6 июня Олусегун дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче с Россией (1:1). Игрок «быков» вышел на поле на 76-й минуте.

«Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист», — приводит слова Олусегуна ТАСС.

26-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». За сезон в составе парижан Сафонов сыграл в 17 матчах во всех турнирах с 13 пропущенными мячами (семь «сухих» игр) и завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.