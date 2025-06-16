Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Краснодара» Олусегун: пример Матвея Сафонова — мотивация для меня

Вингер «Краснодара» Олусегун: пример Матвея Сафонова — мотивация для меня
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист сборной Нигерии и «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о голкипере российской национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Напомним, 6 июня Олусегун дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче с Россией (1:1). Игрок «быков» вышел на поле на 76-й минуте.

«Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист», — приводит слова Олусегуна ТАСС.

26-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». За сезон в составе парижан Сафонов сыграл в 17 матчах во всех турнирах с 13 пропущенными мячами (семь «сухих» игр) и завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Материалы по теме
Олусегун удивился, что в сборной России нет ни одного игрока «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android