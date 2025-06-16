Магомед-Шапи Сулейманов рассказал детали своего переезда в МЛС

Футболист «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как решился на переезд в американский чемпионат. По словам игрока, изначально скауты из МЛС приехали на матч греческого «Ариса» ради другого игрока, но в итоге пригласили и Сулейманова.

«Спортивный директор «Канзас-Сити» приехал смотреть на другого игрока «Ариса», который сейчас тоже здесь, — Ману Гарсию. В той же игре заметил и меня. Люди посмотрели, где я играл, пообщались с клубом, вышли на меня и моего агента. Потом поговорили и с главным тренером Питером Вермесом — конечно, если бы он меня не хотел, я бы сюда не приехал. Помню, я ехал в гости к Чалову в Салониках, и в это время мне позвонил спортивный директор. А когда уже был дома у Феди — разговаривал с тренером. Они были очень сильно заинтересованы в моём переходе, и я подумал, что это неплохой и необычный опыт.

Я после этого разговора с Вермесом поговорил с семьёй, понял, что никто не против, и решение для себя принял быстро. Потому что понял: мне самому интересно. К тому же в Греции были постоянные задержки зарплаты, которые тоже на это повлияли. Но в первую очередь было любопытство, как там, в другой части света. Тем более что через год тут чемпионат мира», — приводит слова Сулейманова «Спорт-экспресс».