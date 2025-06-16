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Шикунов: Осипенко не решит все проблемы «Динамо» в защите, нужно искать ещё трёх игроков

Шикунов: Осипенко не решит все проблемы «Динамо» в защите, нужно искать ещё трёх игроков
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о трансфере Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо». Он считает, что этот переход не решит все проблемы бело-голубых.

«Осипенко — серьёзная покупка для «Динамо». Это лучший российский защитник. Но теперь Карпину надо выстраивать оборону команды, потому что один Осипенко не решит все проблемы в защите. Кто будет рядом с ним, ведь два опытных защитника, Бальбуэна и Даса, ушли из «Динамо»? Клубу нужно искать ещё троих защитников, чтобы выстроить хорошую оборону», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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