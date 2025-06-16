«Лацио» продлил контракт с 37-летним Педро

Футбольный клуб «Лацио» официально объявил о продлении контракта с 37-летним испанским футболистом Педро Родригесом. Новое соглашение вингера с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Продление контракта является частью логики преемственности и конкретности: опыт и надёжность Педро станут основополагающими ресурсами, которые позволят уверенно встретить следующий сезон», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

За «Лацио» Педро выступает с лета 2021 года. Прежде испанский хавбек играл за «Рому», «Челси» и «Барселону», в составе которой стал пятикратным чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.