Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Заболотный — подходящий вариант для «Спартака», клубу не хватает крупного игрока

Мостовой: Заболотный — подходящий вариант для «Спартака», клубу не хватает крупного игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новости о переходе нападающего Антона Заболотного в московский клуб. Он считает, что красно-белым не хватает габаритного игрока, поэтому Заболотный подойдёт команде.

«Когда стало известно о возможном расформировании «Химок», я сразу отметил, что футболисты этой команды неплохого качества. Сейчас они в хорошем настроении, потому что получили возможность свободного выбора.

Для «Спартака» Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе. Что касается того, что Заболотный — воспитанник ЦСКА, в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план. В качестве примера могу привести Карпина, хотя это уже другая история, не для интервью», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Материалы по теме
«Спартаку» пора просыпаться на трансферном рынке. Одного Заболотного будет мало «Спартаку» пора просыпаться на трансферном рынке. Одного Заболотного будет мало
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android