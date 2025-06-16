Мостовой: Заболотный — подходящий вариант для «Спартака», клубу не хватает крупного игрока

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новости о переходе нападающего Антона Заболотного в московский клуб. Он считает, что красно-белым не хватает габаритного игрока, поэтому Заболотный подойдёт команде.

«Когда стало известно о возможном расформировании «Химок», я сразу отметил, что футболисты этой команды неплохого качества. Сейчас они в хорошем настроении, потому что получили возможность свободного выбора.

Для «Спартака» Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе. Что касается того, что Заболотный — воспитанник ЦСКА, в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план. В качестве примера могу привести Карпина, хотя это уже другая история, не для интервью», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.