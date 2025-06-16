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Данил Глебов рассказал, как изменилась его жизнь после переезда из Ростова в Москву

Данил Глебов рассказал, как изменилась его жизнь после переезда из Ростова в Москву
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов рассказал, как изменилась его жизнь после переезда из Ростова в Москву. Ранее футболист выступал за «Ростов».

«Первое, что почувствовал, — в Москве как будто время идёт быстрее. Я с утра уезжаю на базу, потом делаю процедуры, иду в зал, а уже, условно, три часа. В Ростове же жизнь как будто более размеренная.

Уровень цен в Москве и Ростове? Понятно, что если в дорогие места ходить, то расходы выше будут. Сказать, что не замечал высокий уровень цен в Москве, — будет неправдой. Но тут важнее, как ты живёшь. И Москва, и Ростов по-своему хороши», — приводит слова Глебова Sport24.

Глебов перешёл в «Динамо» минувшей зимой. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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