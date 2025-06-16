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«Борнмут» объявил о переходе Адриена Трюффера

«Борнмут» объявил о переходе Адриена Трюффера
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Английский «Борнмут» официально объявил о переходе крайнего защитника французского «Ренна» Адриена Трюффера. Футболист подписал с «вишнями» пятилетний контракт.

«Я действительно счастлив и горд присоединиться к «Борнмуту». Для меня это прекрасная возможность продолжать прогрессировать и стать частью амбициозного проекта. Я почувствовал доверие клуба ко мне с первых переговоров, и я с нетерпением жду начала работы.

Это мечта для любого игрока — играть в английской Премьер-лиге. Это одна из лучших и самых конкурентоспособных лиг в мире. Я с нетерпением жду возможности проверить себя на этом уровне, каждую неделю встречаться с лучшими игроками и помогать команде добиваться больших успехов», — приводит слова Трюффера официальный сайт клуба.

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