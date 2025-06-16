Шикунов: смешно, что мы до сих пор гадаем, кто будет 16-й командой в РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о долгом определении 16-й команды для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«После того что у нас произошло в российском футболе, меня уже ничего не удивляет, в том числе и долгое определение 16-й команды РПЛ. Это всё комедия, пускай её доводят до конца. Мы насмотрелись, наудивлялись и ничего не понимали. Друг у друга спрашивали, кто попадёт в РПЛ, а кто – нет. Чемпионат закончился давно, но мы до сих пор гадаем, кто будет 16-й командой. Это смешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, занявшие 12-е место в РПЛ-2024/2025 «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне. В свою очередь, занявший третье место в Мелбет Первой лиге «Черноморец» не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Таким образом, чуть более чем за месяц до старта следующего сезона (18 июля) известны 15 из 16 команд РПЛ-2025/2026.