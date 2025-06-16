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Орлов: в клубах РПЛ должны играть лучшие, цвет кожи и национальность не имеют значения

Орлов: в клубах РПЛ должны играть лучшие, цвет кожи и национальность не имеют значения
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о большом количестве легионеров в российском футболе. Он считает, что в клубах РПЛ должны выступать сильнейшие игроки, вне зависимости от национальности и цвета кожи. Орлов привёл в пример европейские топ-клубы, составы которых многонациональны.

«Сейчас любой серьёзный клуб в Европе — это сборная мира, ведущие игроки в составе нашего чемпиона «Краснодара» — легионеры. Хорошо, конечно, что есть Сперцян и Агкацев, но это же малая доля. А всё основное «тащили» на себе иностранцы. Так это устроено.

Лозунг «надо, чтобы свои играли» — очень хороший, но в составе должны быть лучшие футболисты. Это и приведёт к успеху команду. И не имеет значения цвет кожи, национальность и всё прочее», — приводит слова Геннадия Орлова «РБ Спорт».

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