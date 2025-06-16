Магомед-Шапи Сулейманов сказал, что был удивлён увольнением Ивича из «Краснодара»

Футболист «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов, ранее выступавший за «Краснодар», высказался об экс-тренере «быков» Владимире Ивиче. Он признался, что был удивлён увольнением сербского специалиста из южного клуба.

— Как вам Ивич?

— Очень крутой мужик и крутой тренер! Он для меня мужчина с большой буквы. Я вообще не думал, что сыграю ещё хоть один матч за клуб, потому что были кое-какие непростые моменты. Но он мало того что он дал мне выступить, так ещё и в личном разговоре сказал: «Можешь остаться в «Краснодаре» и ничего не бойся, никакие подводные камни меня не волнуют». Но у меня уже были другие приоритеты.

— Удивились, когда его убрали в очке от первого места?

— Честно говоря, удивился. Закончили первую часть чемпионата на первом месте, разгар сезона… Но я знаю внутреннюю кухню «Краснодара», видение клуба. Поэтому хоть и удивился, но воспринял спокойнее тех, кто её не знает.

Галицкий просто любит красивый футбол. Но результат у команды был, и игра вроде бы была неплохая. Да, может, она не была такой зрелищной, как привычно для «Краснодара», но команда шла на первом месте… Не знаю, что там произошло внутри, — приводит слова Сулейманова «Спорт-экспресс».