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«Факел» объявил о подписании Нури Абдокова

«Факел» объявил о подписании Нури Абдокова
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«Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего Нури Абдокова. Стороны заключили долгосрочный контракт, срок которого не уточняется.

«Усиливаем линию атаки! Наш клуб подписал долгосрочный контракт с Нури Абдоковым — футболистом, который способен сыграть на позициях второго нападающего или атакующего полузащитника. Добро пожаловать в «Факел», Нури!» — написала пресс-служба воронежцев.

Ранее Абдоков выступал за ставропольское «Динамо», «Кубань», «Аланию» и «Нефтехимик». В сезоне-2022/2023 футболист забил 11 мячей в 33 встречах Первой лиги. В минувшем сезоне ярко провёл весенний отрезок в составе «Нефтехимика», забив четыре мяча и отдав один результативный пас в 10 матчах.

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