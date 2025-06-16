Яхимович: не понимаю тех, кому не нравится, что Карпин начнёт тренировать «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович отреагировал на новости о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых. Он положительно относится к новому наставнику московской команды.

«Я не понимаю тех, кому не нравится, что Карпин начнёт тренировать и «Динамо», и сборную. Наоборот, это же хорошо. Будет брать больше динамовцев в национальную команду. Я вполне нормально отношусь к назначению Карпина», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Напомним, «Динамо» 13 июня объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано до 2028 года.