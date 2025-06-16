Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата, которую Джеко будет получать в «Фиорентине» — Романо

Стала известна зарплата, которую Джеко будет получать в «Фиорентине» — Романо
Комментарии

Итальянская «Фиорентина» близка к заключению сделки по переходу боснийского нападающего Эдина Джеко, у которого в конце июня завершается контракт с «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение с 39-летним форвардом будет рассчитано на один год и предполагает зарплату в размере € 1,5/1,8 млн за сезон после вычета налогов.

Джеко в сезоне-2024/2025 провёл 35 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Также футболист успел поиграть за «Вольфсбург», «Рому», «Интер» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Пиоли в июле подпишет с «Фиорентиной» трёхлетний контракт — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android