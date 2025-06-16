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Александр Шикунов: не хочу верить, что «Спартак» подпишет Заболотного

Александр Шикунов: не хочу верить, что «Спартак» подпишет Заболотного
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о возможном переходе Антона Заболотного в московский клуб. Функционер признался, что не хочет верить в этот трансфер.

«Я не верю и не хочу верить в то, что «Спартак» подпишет Заболотного. В команде есть Угальде и Гарсия, который куплен за € 20 млн. Если «Спартак» хочет за что-то бороться, посмотрите, кого берёт «Зенит» и кого — красно-белые. У «Спартака», кроме чемпионства, других целей нет! Поэтому надо смотреть, каких футболистов покупать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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