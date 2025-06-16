«Комо» приобрёл полузащитника сборной Хорватии Батурину

Итальянский «Комо» объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии Мартина Батурины из загребского «Динамо». Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года. Отмечается, что официально хорват станет футболистом клуба 1 июля 2025 года.

«Я очень рад быть здесь, в «Комо», в команде с прекрасным проектом, базирующейся в живописном городе. Я поговорил с клубом и тренером и с нетерпением жду начала этого нового опыта и выхода на поле в этой футболке», — приводит слова Батурины официальный сайт клуба.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.