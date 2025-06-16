Юрист рассказал, что может грозить футболистам РПЛ за ставки в несовершеннолетнем возрасте

Юрист в сфере букмекерства Святослав Васильев рассказал, что может грозить футболистам из чемпионата России за ставки в несовершеннолетнем возрасте. Накануне в телеграм-каналах появились слухи о том, что во взломанной базе данных нелегального букмекера найдены более 10 звёздных молодых игроков из РПЛ (Алексей Батраков, Максим Глушенков и другие). Однако активность в вероятных аккаунтах футболистов была зафиксирована в период с 2017 по 2021 годы.

— Если подросток в 14 лет зарегистрировался в нелегальной конторе и совершал мелкие ставки, а потом стал профессиональным спортсменом, могут быть последствия?

— Тут вопрос, как он вообще мог их совершать? Если речь идёт о нелегальной букмекерской конторе, считаю, что спортсмену ничего не будет. Ответственность может наступить в момент совершения ставок уже профессиональным спортсменом в профессиональной карьере, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.