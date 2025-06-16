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Сеск Фабрегас прокомментировал переход Батурины в «Комо»

Сеск Фабрегас прокомментировал переход Батурины в «Комо»
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал переход полузащитника сборной Хорватии Мартина Батурины, ранее выступавшего за загребское «Динамо».

«Мартин — игрок колоссального качества. Он умён с мячом, силён в единоборствах и обладает характером, который позволяет добиваться результатов в ключевые моменты. Он идеально подходит под тот футбол, который мы здесь строим», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года. Отмечается, что официально хорват станет футболистом клуба 1 июля 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Батурины составляет € 22 млн.

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