Сеск Фабрегас прокомментировал переход Батурины в «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал переход полузащитника сборной Хорватии Мартина Батурины, ранее выступавшего за загребское «Динамо».

«Мартин — игрок колоссального качества. Он умён с мячом, силён в единоборствах и обладает характером, который позволяет добиваться результатов в ключевые моменты. Он идеально подходит под тот футбол, который мы здесь строим», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года. Отмечается, что официально хорват станет футболистом клуба 1 июля 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Батурины составляет € 22 млн.