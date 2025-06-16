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«Невозможно играть в такую жару». Игрок «Атлетико» Льоренте — о матче с «ПСЖ» на КЧМ-2025

«Невозможно играть в такую жару». Игрок «Атлетико» Льоренте — о матче с «ПСЖ» на КЧМ-2025
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте после поражения от «ПСЖ» (0:4) на клубном чемпионате мира 2025 года пожаловался на погодные условия.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Невозможно играть в таких условиях — ужасная жара. У меня всё болит, я не мог ни остановиться, ни начать бег. Это безумие, но условия для всех одинаковые, поэтому нет смысла жаловаться», — приводит слова Льоренте RMC Sport.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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