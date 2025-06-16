«Невозможно играть в такую жару». Игрок «Атлетико» Льоренте — о матче с «ПСЖ» на КЧМ-2025

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте после поражения от «ПСЖ» (0:4) на клубном чемпионате мира 2025 года пожаловался на погодные условия.

«Невозможно играть в таких условиях — ужасная жара. У меня всё болит, я не мог ни остановиться, ни начать бег. Это безумие, но условия для всех одинаковые, поэтому нет смысла жаловаться», — приводит слова Льоренте RMC Sport.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.