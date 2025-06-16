«Оренбург» объявил даты летних сборов и товарищеских матчей перед стартом сезона

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале клуба поделилась датами выхода команды из отпуска, расписанием сборов и товарищеских матчей перед стартом сезона-2025/2026. Напомним, «Оренбург» завершил минувший сезона на 16-м месте в Российской Премьер-Лиге и вылетел в Мелбет Первую лигу.

Сообщается, что команда выйдет из отпуска 19 июня и соберётся в Москве. Там же 20 июня пройдёт углублённый медицинский осмотр. Четыре недели с 21 июня «Оренбург» проведёт на базе стадиона «Родина» в Химках.

Подопечные Владимира Слишковича проведут три товарищеские встречи, которые состоятся 29 июня, 6 июля и 12 июля. Соперники будут объявлены позднее.