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«Динамо» провело первую тренировку под руководством Валерия Карпина

«Динамо» провело первую тренировку под руководством Валерия Карпина
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«Динамо» провело первую тренировку под руководством Валерия Карпина и официально начало подготовку к предстоящему сезону, сообщается в телеграм-канале бело-голубых.

«Провели первую тренировку в Новогорске под руководством Валерия Георгиевича», — говорится в сообщении.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 56 очков.

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