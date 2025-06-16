Дмитрий Булыкин считает, что назначение Фабио Челестини не принесёт ЦСКА ничего хорошего

Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Я отрицательно отношусь к кандидатуре Челестини в ЦСКА. Ничего хорошего это назначение не принесёт клубу. Но если руководство думает по-другому, то посмотрим, как получится. За неудачные трансферы и назначения кто-то должен отвечать. Челестини — тёмная лошадка. Никто не скажет, как он проявит себя в ЦСКА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА объявил об уходе из клуба сербского специалиста Марко Николича. 49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.