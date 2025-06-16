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Главный тренер «Фламенго» высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит»

Главный тренер «Фламенго» высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит»
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Экс-защитник мадридского «Атлетико» и главный тренер «Фламенго» Филипе Луис прокомментировал возможный переход полузащитника команды Жерсона в санкт-петербургский «Зенит».

«Жерсон — игрок «Фламенго». Пока ничто не говорит об обратном. Он лидер для своих товарищей по команде. Он был и остаётся очень важным для нас. Это всё, что я могу сказать. Ничего не изменилось, абсолютно ничего. Всё, что произошло, — это внешнее. Он продолжает быть тем же игроком», — приводит слова Филипе Луиса S1live.com.

Ранее сообщалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Сам футболист, по данным СМИ, подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет. Ожидается, что трансфер произойдёт после клубного чемпионата мира, где «Фламенго» сыграет в группе D с командами «Эсперанс», «Челси» и «Лос-Анджелес».

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