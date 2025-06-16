Футболистку молодёжной команды ЦСКА Обухову дисквалифицировали на два года за допинг

Футболистку молодёжной команды ЦСКА Ульяну Обухову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение спортсменки продлится до конца апреля 2027 года. Наказание отсчитывается начиная с 29 апреля текущего года.

18-летняя Обухова является вратарём молодёжной команды московского ЦСКА, в составе которого она провела в минувшем сезоне семь матчей. Вместе с армейским клубом футболистка стала чемпионкой Молодёжной лиги (2023). За сборную России среди игроков не старше 19 лет Обухова провела четыре матча.