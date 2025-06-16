Радченко: некоторые клубы в неведении, останутся ли они в РПЛ, — это ненормально

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о проблемах с лицензированием команд Российской Премьер-Лиги перед стартом нового сезона.

«Очень странно, что до сих пор не определилась 16-я команда РПЛ. Заранее не были предусмотрены ситуации, которые мы сейчас имеем, но разногласий очень много. Надо у руководства российского футбола спрашивать, почему так долго решают. У меня сложилось впечатление, что уже есть какое-то решение — надо просто соблюсти формальности. Но сейчас некоторые клубы в неведении, потому что не понимают, останутся они в РПЛ или в Первой лиге. Это ненормально, ведь не так много времени на формирование трансферного бюджета и приобретения», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, занявшие 12-е место в РПЛ-2024/2025 «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне. В свою очередь, занявший третье место в Мелбет Первой лиге «Черноморец» не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Таким образом, чуть более чем за месяц до старта следующего сезона (18 июля) известны 15 из 16 команд РПЛ-2025/2026.