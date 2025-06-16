«Барселона» анонсировала товарищеские матчи в Японии и Южной Корее с местными командами

«Барселона» на своём официальном сайте анонсировала азиатское турне, в рамках которого сине-гранатовые проведут товарищеские матчи в Японии и Южной Корее с местными командами.

Предсезонное турне каталонцев по странам Азии начнётся 24 июля. «Барселона» отправится в Японию, где 27 июля проведёт матч с «Виссел Кобе». В Южной Корее сине-гранатовые проведут две игры — с «Сеулом» 31 июля и с «Тэгу» 4 августа.

В азиатское турне «Барселона» отправится впервые с 2019 года. Всего каталонцы проводили товарищеские матчи в Азии шесть раз.

По итогам минувшего сезона «Барселона» выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.