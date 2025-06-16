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«Мне предлагали звонок с Гинером, но никто не позвонил». Каннаваро — о переговорах с ЦСКА

«Мне предлагали звонок с Гинером, но никто не позвонил». Каннаваро — о переговорах с ЦСКА
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Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», — приводит слова Каннаваро «ВсеПроСпорт».

Ранее столичный клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича. В числе потенциальных кандидатов на вакантную позицию называли Фабио Каннаваро. Ранее итальянец работал в «Динамо» Загреб, «Удинезе», «Беневенто», а также в клубах Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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