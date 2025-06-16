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РФС утвердил состав участников РПЛ сезона-2025/2026

РФС утвердил состав участников РПЛ сезона-2025/2026
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Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской Премьер-Лиги на будущий сезон. Как сообщает телеграм-канал РФС, в сезоне-2025/2026 примут участие 16 команд, в числе которых уступивший «Сочи» в переходных матчах «Пари НН».

Полный список участников чемпионата России следующего сезона выглядит следующим образом: ФК «Краснодар», ФК «Зенит», ПФК ЦСКА, ФК «Спартак-Москва», ФК «Динамо» Москва, ФК «Локомотив» Москва, ФК «Рубин», ФК «Ростов», ФК «Акрон», ПФК «Крылья Советов», ФК «Динамо» Махачкала, РФК «Ахмат», ФК «Балтика», ФК «Торпедо» Москва, ФК «Сочи», ФК «Пари Нижний Новгород».

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