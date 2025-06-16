Главный тренер «Черноморца» Василенко отреагировал на трансфер Стежко в «Краснодар»

Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал трансфер центрального защитника новороссийского клуба Виталия Стежко в «Краснодар».

«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Виталию за профессионализм и высокие человеческие качества. Мы познакомились уже в Новороссийске, и для меня этот человек стал настоящим открытием. Именно как человек. У него есть менталитет победителя. Человек со стержнем. Он настоящий. С такими людьми всегда можешь пойти в разведку. Мы благодарны Виталику за помощь команде, клубу. Он был неотъемлемой частью нашего игрового механизма.

Безусловно, когда такие события происходят, это непросто для тренера. Ты же строишь команду, поэтому потери могут вызвать досаду. Но когда твоего футболиста приглашает чемпион страны, конечно, ты испытываешь чувство гордости. Своим трудом человек сделал себя сам. Мы желаем ему только успехов в «Краснодаре». Уверен, что в этом клубе он ещё больше раскроется. У меня нет сомнений, что к этой ступени в карьере Стежко готов, потому что у нас на протяжении всего сезона он показывал стабильно высокий уровень игры. И с этим вызовом Виталий тоже справится», — сказал Василенко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» объявил о трансфере Стежко в понедельник, 16 июня. Контракт воспитанника академии «быков» с родным клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.