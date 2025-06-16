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Исполком РФС сохранил «Пари НН» в РПЛ, клуб вылетел из лиги после стыковых матчей

Исполком РФС сохранил «Пари НН» в РПЛ, клуб вылетел из лиги после стыковых матчей
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) предоставил клубу «Пари Нижний Новгород» место не прошедших лицензирование «Химок» в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Нижегородцы вылетели из «элитного» дивизиона по результатам стыковых матчей с «Сочи» (2:1, 1:3).

В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России, предстоящий сезон станет для команды пятым в РПЛ.

Из турнира официально вылетели «Факел» и «Оренбург». Из Мелбет Первой лиги в РПЛ вернулись обидчик «Пари НН» «Сочи», а также «Балтика» и «Торпедо», получившие прямые путёвки.

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