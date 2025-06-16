Эдуард Мор: сам факт совмещения Карпиным постов мне не нравится, я против этого

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и в московском «Динамо».

«Скорее всего, с назначением Карпина динамовцев в сборной станет больше. Но я в этом не вижу ничего страшного. Любому тренеру, который вызывает футболистов на короткий промежуток времени, легче иметь дело с игроками, знающими требования. То же самое было у Романцева в своё время. При прочих равных ты вызовешь того, кто знает требования. Не придётся объяснять и мучиться с ним. Здесь не стоит искать ничего закулисного.

Сам факт совмещения Карпиным постов мне не нравится. Но я понимаю, что всё давно было решено. Мы уже в феврале знали, что так будет. В целом я против совмещения. Сейчас говорят, что мы не играем в официальных матчах, поэтому совмещение — это нормально. Хорошо, пусть будет так. Я не фанат, но раз так — ладно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.