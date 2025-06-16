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Матч за Суперкубок России пройдёт в Казани 12 июля

Матч за Суперкубок России пройдёт в Казани 12 июля
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Матч за Суперкубок России 2025 года пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Встреча, в которой сыграют победитель чемпионата страны «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА, состоится 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщалось, что на проведение игры претендовали пять городов. Суперкубок вернётся в Казань спустя два года — «Ак Барс Арена» уже принимала матч-открытие футбольного сезона в 2023 году.

В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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