Червиченко: ещё до стыковых матчей всем было известно, что «Пари НН» останется в РПЛ

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение РФС оставить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге на сезон-2025/2026, несмотря на поражение в переходных матчах.

«Не знаю, почему так долго определялась 16 команда РПЛ. И не могу сказать, что участие «Пари НН» в следующем сезоне — это справедливо. На мой взгляд, можно было бы разыграть путёвку между «Уралом» и «Пари НН». Но у нас очень приняты подковёрные договорённости вместо здравого и справедливого решения. Всем ещё до стыковых матчей было известно, что «Пари НН» останется в РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской Премьер-Лиги на будущий сезон. В сезоне-2025/2026 сыграют 16 команд, в числе которых уступивший «Сочи» в переходных матчах «Пари НН».