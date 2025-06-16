Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дибала рассказал о поведении Гендузи, которое раздражает молодых футболистов

Дибала рассказал о поведении Гендузи, которое раздражает молодых футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о хавбеке «Лацио» и национальной команды Франции Маттео Гендузи, с которым у него не раз возникали конфликты на поле как в матчах Серии А, так и на международном уровне.

«У этого француза острый язык, и он особенно раздражает молодёжь, он всегда её дразнит. Он постоянно говорил им: «Я куплю тебе билет на самолёт, я отвезу тебя домой», он всегда так поступал с молодыми. Например, Соуле играл за «Фрозиноне» годом ранее, и он рассказывал нам, что он [Гендузи] всегда говорил ему: «Я куплю тебе билет, ты вернёшься в Аргентину», — сказал Дибала в подкасте La Casa del Kun.

В минувшем сезоне Серии А 31-летний Дибала провёл 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи. На счету 26-летнего Гендузи 37 игр, один гол и три голевых передачи.

Материалы по теме
Дибала рассказал, какого футболиста ему напоминает Ямаль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android