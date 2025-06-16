Дибала рассказал о поведении Гендузи, которое раздражает молодых футболистов

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о хавбеке «Лацио» и национальной команды Франции Маттео Гендузи, с которым у него не раз возникали конфликты на поле как в матчах Серии А, так и на международном уровне.

«У этого француза острый язык, и он особенно раздражает молодёжь, он всегда её дразнит. Он постоянно говорил им: «Я куплю тебе билет на самолёт, я отвезу тебя домой», он всегда так поступал с молодыми. Например, Соуле играл за «Фрозиноне» годом ранее, и он рассказывал нам, что он [Гендузи] всегда говорил ему: «Я куплю тебе билет, ты вернёшься в Аргентину», — сказал Дибала в подкасте La Casa del Kun.

В минувшем сезоне Серии А 31-летний Дибала провёл 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи. На счету 26-летнего Гендузи 37 игр, один гол и три голевых передачи.