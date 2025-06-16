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Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Челси» — «Лос-Анджелес»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

«Челси» — «Лос-Анджелес»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 июня, и в ночь на 17 июня пройдёт третий игровой день клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Во втором временном слоте сыграют английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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