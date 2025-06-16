Бывший тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН»

Новым главным тренером «Пари НН» стал белорусский специалист Алексей Шпилевский. Экс-тренер кипрского «Ариса» заменил на данном посту своего соотечественника Виктора Гончаренко. О назначении нового главного тренера сообщает официальный сайт «Пари НН».

Контракт с 37-летним тренером рассчитан на три сезона. Кипрский «Арис» Алексей Шпилевский возглавлял с февраля 2022 по июнь 2025 года, став с командой-чемпионом страны.

«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича и его помощников. Желаем успехов, плодотворной работы и побед с нашей командой!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Пари НН».