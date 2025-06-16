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Генеральный директор «Пари НН» поблагодарил РФС за сохранение клуба в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» поблагодарил РФС за сохранение клуба в РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился эмоциями от решения РФС оставить клуб в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах, тем самым сохраняя его место в элите российского футбола.

«Нет смысла говорить, что для меня значит сохранение «Пари НН» в РПЛ. В первую очередь, это очень важно для болельщиков и для всей футбольной вертикали в Нижегородской области. Мы благодарны РФС, Бюро Исполкома РФС, РПЛ и ФНЛ, что поддержали наш клуб и дали соответствующие рекомендации. Всем большое человеческое спасибо. Это не только сохранит команду в РПЛ, но и даст возможность активно развивать спорт в Нижегородской области», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне РПЛ-2025/2026 нижегородцы заняли место не прошедших лицензирование «Химок».

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