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Симеоне: когда Энрике потребовалось усиление, «ПСЖ» потратил € 70 млн на вингера

Симеоне: когда Энрике потребовалось усиление, «ПСЖ» потратил € 70 млн на вингера
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «ПСЖ» (0:4) в матче клубного чемпионата мира 2025 года высказался о финансовых возможностях парижан.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Когда Луису Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили € 70 млн в январе, чтобы его приобрести», — приводит слова Симеоне инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. «ПСЖ» и «Атлетико» выступают в группе В, компанию им составляют «Сиэтл Саундерс» и «Ботафого».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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