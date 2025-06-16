Симеоне: когда Энрике потребовалось усиление, «ПСЖ» потратил € 70 млн на вингера

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «ПСЖ» (0:4) в матче клубного чемпионата мира 2025 года высказался о финансовых возможностях парижан.

«Когда Луису Энрике потребовался вингер на левый фланг, они потратили € 70 млн в январе, чтобы его приобрести», — приводит слова Симеоне инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. «ПСЖ» и «Атлетико» выступают в группе В, компанию им составляют «Сиэтл Саундерс» и «Ботафого».