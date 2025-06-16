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Губернатор Нижегородской области встретился с новым главным тренером «Пари НН» Шпилевским

Губернатор Нижегородской области встретился с новым главным тренером «Пари НН» Шпилевским
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился деталями встречи с белорусским тренером Алексеем Шпилевским. Ранее о назначении 37-летнего специалиста сообщила пресс-служба нижегородского «Пари НН».

«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного «Пари НН». Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, — тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из-за травмы спины. В 2006-м стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды немецких клубов.

Есть у него и опыт побед: под руководством Алексея казахстанский «Кайрат» становился и серебряным призёром, и чемпионом страны, а кипрский «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра, завоевал Суперкубок, в первый раз пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.

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