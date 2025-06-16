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Мостовой — о «Пари НН»: видимо, мы отличаемся от Европы не только дураками и дорогами

Мостовой — о «Пари НН»: видимо, мы отличаемся от Европы не только дураками и дорогами
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение РФС оставить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге на сезон-2025/2026, несмотря на поражение в переходных матчах.

«На тему «Пари НН» мы много раз говорили. Ясно, что нельзя, чтобы до такого доходило. Одних убирают, вторых не допускают, а третьих — поднимают. Такого нет в европейском футболе, если только это не форс-мажор. Всегда есть спортивный принцип, а у нас раз в пять лет что-то происходит. Видимо, мы отличаемся от Европы не только дураками и дорогами (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской Премьер-Лиги на будущий сезон. В сезоне-2025/2026 сыграют 16 команд, в числе которых уступивший «Сочи» в переходных матчах «Пари НН».

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