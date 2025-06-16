Романо: «Лидс» закрыл сделку по переходу Бийола из «Удинезе», ЦСКА получит cвыше € 2 млн

«Лидс» договорился с «Удинезе» о трансфере словенского защитника Яки Бийола. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, условия контракта с игроком тоже согласованы. Стоимость сделки составит € 22 млн, также предусмотрены бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что московскому ЦСКА полагается 10% от суммы. Защитник являлся футболистом красно-синих с 2018 по 2022 год, когда он перешёл в «Удинезе».

В минувшем сезоне 26-летний Бийол принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.